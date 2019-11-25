Telegram хотят обвинить в распространении пиратских книг

Пиратские книги нашла Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) в свыше 170 каналах социальной сети Telegram. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы ассоциации Максима Рябыко.

Как утверждает АЗАПИ, жалоба уже направлена руководству мессенджера. Также ассоциация, представляющая интерес крупных издательств, предлагает технологию «цифрового отпечатка» для борьбы с распространением пиратских книг.

По словам Рябыко, пиратские книги появились в Telegram несколько лет назад. В настоящее время такой контент можно найти в свыше 170 канал, где общая аудитория составляет несколько миллионов.

Планируется, что, если мессенджер не ответит на жалобы и предложения, то ассоциация направит иск в Торговую палату и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

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