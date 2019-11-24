Глава Минобороны Украины обвинил Россию в «ежедневных кибератаках»
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.
Об этом он заявил на международном форуме по безопасности в Канаде
«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — отметил он.
При этом источником данных атак Загороднюк назвал Россию.
По его словам, «иногда это можно вычислить».