Глава Минобороны Украины обвинил Россию в «ежедневных кибератаках»

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.

Об этом он заявил на международном форуме по безопасности в Канаде

«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — отметил он.

При этом источником данных атак Загороднюк назвал Россию.

По его словам, «иногда это можно вычислить».