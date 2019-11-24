Госдеп призвал Twitter и Facebook заблокировать аккаунты правительства Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук попросил Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях высокопоставленных государственных лиц Ирана. Об этом он написал в аккаунте Госдепа в Twitter.

По его словам, это нужно сделать, пока в Иране не будет восстановлен интернет.

В связи с этим, дипломат считает, что аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и президента Хасана Роухани, в указанных соцсетях нужно заблокировать.

«Сейчас режим отключил интернет, поскольку они пытаются скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране», — добавил Хук.

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