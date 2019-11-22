Москвичи пожаловались на сбой в работе Instagram
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Жители российской столицы массово сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram, гласят данные портала Downdetector.
По данным на 17.30 по мск., 55% пользователей заявляли, что не могут зайти в мобильное приложение. Также еще у 38% людей не грузились страницы и 6% не могли воспользоваться веб-версией соцсети.
Стоит отметить, что жалобы на сбой начали поступать с 14.00 (мск.).
Также неполадки наблюдаются в Дании, Германии, Украине, Франции, Польше, Италии и Швеции.
Часом ранее сбои были зафиксированы в работе Telegram.
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