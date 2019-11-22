В работе Telegram произошел сбой
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Пользователи в России и других стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Сбой произошел в районе 16.00 (по мск.). В основном пользователи сетовали на то, что не могут подключиться к сети (61%) или не могут отправить сообщения (38%).
По данным портала, проблемы коснулись России, Белоруссии, Польши, Германии, Нидерландах, Швеции и других стран.
В настоящее время причины сбой пока неизвестны.
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