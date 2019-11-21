Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои посты

Компания Twitter ввела в социальную сеть новую функцию. Пользователи смогут скрывать от общего доступа ответы на свои посты.

Отмечается, что ранее проводились тестовые работы функции, которая даст аккаунтам больше контроля над своими учетными записями.

В компании добавили, что функция призвана дать пользователям Twitter «чувствовать себя безопасно и удобно во время общения».

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