Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
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Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Об этом сообщает РИА «Новости»
Законопроект запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.
В документе отмечается, что приложения отечественного производства являются наиболее удобными для граждан РФ, а потому законопроект избавит их от необходимости скачивать дополнительные программы.
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