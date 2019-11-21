Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).

Об этом сообщает РИА «Новости»

Законопроект запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.

В документе отмечается, что приложения отечественного производства являются наиболее удобными для граждан РФ, а потому законопроект избавит их от необходимости скачивать дополнительные программы.

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