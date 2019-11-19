Политолог оценил прекращение расследования дела Ассанжа в Швеции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/12296665/RTS2HACA-pic905-895x505-43520.jpg">

Политолог Александр Асафов прокомментировал завершение следствия по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции, сообщает RT.

По мнению эксперта, обвинение Ассанжа в Швеции было поводом для выполнения следственных действий по основным обвинениям, связанным с публикацией материалов.

«Это было предлогом по созданию какой-то уголовно-правовой истории, чтобы достать его из посольства Эквадора в Лондоне и предъявить ему уже обвинения в настоящих преступлениях, в которых он, по мнению американцев, виновен», — пояснил Асафов.

Он также заявил, что закрытие дела «за ненадобностью» неудивительно. Политолог спрогнозировал продолжение обвинений Ассанжа в преступлениях, связанных с публикацией данных, если президент США Дональд Трамп «не примет участие в его судьбе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Швеции прекращено расследование дела Ассанжа

— «Воспоминания поблекли»: Швеция не будет преследовать Ассанжа

— Отец Ассанжа рассказал о плохом состоянии здоровья сына