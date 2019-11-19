Политолог оценил прекращение расследования дела Ассанжа в Швеции
Политолог Александр Асафов прокомментировал завершение следствия по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции, сообщает RT.
По мнению эксперта, обвинение Ассанжа в Швеции было поводом для выполнения следственных действий по основным обвинениям, связанным с публикацией материалов.
«Это было предлогом по созданию какой-то уголовно-правовой истории, чтобы достать его из посольства Эквадора в Лондоне и предъявить ему уже обвинения в настоящих преступлениях, в которых он, по мнению американцев, виновен», — пояснил Асафов.
Он также заявил, что закрытие дела «за ненадобностью» неудивительно. Политолог спрогнозировал продолжение обвинений Ассанжа в преступлениях, связанных с публикацией данных, если президент США Дональд Трамп «не примет участие в его судьбе».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Швеции прекращено расследование дела Ассанжа
— «Воспоминания поблекли»: Швеция не будет преследовать Ассанжа