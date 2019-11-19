Госдума вводит штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом

Законопроект о введении крупных штрафов за хранение персональных данных граждан России за рубежом был принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает миллионные штрафы для операторов, нарушивших требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории России.

При первичном нарушении закона должностные лица должны будут выплатить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 1 до 6 млн рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц – 500-800 тысяч рублей, для юридических лиц – 6-18 млн рублей.

В законе также устанавливаются размеры штрафов для поисковых интернет-сервисов, нарушающих действующие ограничения, и для онлайн-кинотеатров, транслирующих каналы и программы, которые не были зарегистрированы в качестве средств массовой информации.

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