«Яндекс» поддержал идею отозвать законопроект об IT-гигантах для доработки

В «Яндексе» положительно оценили идею отозвать на доработку проект закона об ограничении доли иностранного владения IT-гигантами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

До этого депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает проект на доработку, чтобы учесть все рекомендации правительства. По его словам, в документе должно появиться «несколько интересных опций».

В компании назвали эту идею правильной.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — пояснили в компании.

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