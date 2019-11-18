«Яндекс» поддержал идею отозвать законопроект об IT-гигантах для доработки
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В «Яндексе» положительно оценили идею отозвать на доработку проект закона об ограничении доли иностранного владения IT-гигантами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.
До этого депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает проект на доработку, чтобы учесть все рекомендации правительства. По его словам, в документе должно появиться «несколько интересных опций».
В компании назвали эту идею правильной.
«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — пояснили в компании.
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