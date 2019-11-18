«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Российская компания «Яндекс» объявила о том, что Совет директоров решил провести ряд изменений в структуре. Все они будут касаться управления компании. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету. Ru».

Планируется, что в структуре управления «Яндекса» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов. В частности, он сможет согласовывать сделки по консолидации минимум 10% голосов и передачи значительно интеллектуальной собственности. Также в деятельности фонда прописано утверждение новых партнеров компании с правительствами иностранных государств и так далее.

Однако, в документе подчеркивается, что деятельность фонда не будет распространяться на экономическую, стратегическую и операционную работу компании.

По словам главы совета директоров «Яндекса» Джона Бойнтона, он поддерживает все изменения и будет настаивать на их одобрении.

«Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании», — подчеркнул Бойнтон.

Стоит отметить, что эти изменения еще должны получить одобрение на собрании акционеров 20 декабря этого года.