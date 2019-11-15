Суд в США арестовал россиянина Буркова

Суд в США постановил арестовать до суда россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ему грозит до 80 лет тюрьмы по пяти эпизодам, связанным с хакерством.

Минюст США полагает, что россиянин замешан в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, а также в сговоре с целью совершения мошеннических действий.

Кроме того, утверждается, что он занимался взломом компьютерных систем, крал персональные данные и отмывал деньги.

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