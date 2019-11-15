Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения

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Apple удалит 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store. Об этом сообщает издание Axios.

Компания решилась на этот шаг после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о смерти 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронным сигаретами.

Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.

В компании объяснили, что стремятся сделать App Store магазином, которому пользователи доверяют, и размещение в нем связанных с вейпингом приложений не соответствует этой цели.

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