Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения
Apple удалит 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store. Об этом сообщает издание Axios.
Компания решилась на этот шаг после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о смерти 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронным сигаретами.
Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.
В компании объяснили, что стремятся сделать App Store магазином, которому пользователи доверяют, и размещение в нем связанных с вейпингом приложений не соответствует этой цели.
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