Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr

Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr. Видео с презентацией нового смартфона опубликовано на YouTube-канале компании.

На видео показана старая модель легендарной раскладушки. В какой-то момент гаджет начинает «сбрасывать» старый дизайн и превращаться в новую обновленную версию. Новый гаджет будет гибким с 6,2-дюймовый OLED-экраном. Он сможет складываться на две части и раскладываться обратно.

Также известно, что телефон имеет 16-мегапиксельную основную, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 2510 мАч.

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