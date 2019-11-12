Отец Ассанжа рассказал о плохом состоянии здоровья сына

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что здоровье его сына после долгих лет преследований сильно пострадало. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

В настоящее время Джулиан Ассанж пребывает в британской тюрьме. О состоянии своего сына Шиптон рассказал после того, как его навестил.

«Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся», — сказал Джон Шиптон.

По словам британца, не смотря на оказание медпомощи Ассанжу в тюрьме, его адвокаты настаивают на выборе врачей самим журналистом.

Ранее Шиптон также выразил обеспокоенность тем, что его сын может умереть в тюрьме за то, что раскрыл военные преступления США.

По данным Daily Mail, основателя WikiLeaks в тюрьме также навестил спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. По его словам, условия содержания в заключении угрожают жизни Ассанжа.

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