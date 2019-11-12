WSJ: Google работает над секретным проектом по сбору персональных медданных

Американская корпорация Google совместно с системой здравоохранения в США Ascension приступила к работе над «секретным проектом» по сбору информации о состоянии здоровья жителей 21 штата. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, Google и Ascension объединились еще в прошлом году.

Проект под названием «Проект Найтингейл» использует данные лабораторных исследований, полные истории болезней с именами пациентов и их датами рождения, записи о госпитализациях и диагнозы.

Благодаря этой информации Google намерен разработать новое программное обеспечение, которое сможет предлагать пациентам индивидуальные курсы лечения.

По данным газеты, корпорация не уведомила врачей и пациентов о передаче этих сведений.

Известно, что законодательство США позволяет больницам передавать подобную информацию своим деловым партнерам без согласия пациентов, если это поможет в им в полной мере выполнить медицинскую работу.

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