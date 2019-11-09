В «Викимедиа.Ru» рассказали о конкуренции с Большой российской энциклопедией

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский высказал мнение о конкуренции со стороны онлайн-проекта издательства «Большая российская энциклопедия» (БРЭ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент интернет-ресурс показывает рост, который сопоставим «с объемом всей Большой российской энциклопедии за год».

«Дай бог, чтобы у них что-нибудь получилось, мы будем только рады, если появится больше таких источников», — сказал Козловский.

Он добавил, что «Викимедиа.Ru» относится к некоммерческим ресурсам.

Козловский отметило, что не испытывает опасений в связи с возможном падении аудитории этого портала из-за запуска БРЭ.

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