Шесть российских компаний создадут альянс в сфере ИИ

Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, «Газпром-нефть», Российский фонд прямых инвестиций и МТС создадут альянс в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил Герман Греф в рамках конференции AI Journey, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Грефа, эти компании взяли на себя лидерство в организации развития этой темы в стране. Он отметил, что сегодня практически нет ни одной части человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.

При этом в дальнейшем присоединиться к консорциуму сможет любая другая организация.

Партнером альянса со стороны государства станет вице-премьер Максим Акимов, а курировать весь проект будет Министерство экономического развития.

Греф отметил, что Минцифры также будет в курсе всего, что будет происходить.