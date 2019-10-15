В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев получили первый штраф по статье о фейковых новостях, передает ТАСС.

Суд признал организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначил в размере 200 тыс. руб.

О каком именно материале издания идет речь, не уточняется.

Также главного редактора издания Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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