Сноуден рассказал о жизни в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию «Постоянная запись: моя история». Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Свою книгу Сноуден представил британцам в ходе видеомоста из России.

«Я живу в изгнании шесть лет, вижу свою семью примерно раз в год, но считаю, что мне еще повезло», - отметил он.

По словам Сноудена, Россия, предоставившая ему политическое убежище, оказалась единственной страной в Европе, которая придерживается независимой внешней политики. Также он заявил о том, что РФ может поддержать тех, кто говорит о злоупотреблениях властью в Соединенных Штатах.