СМИ назвали размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, согласно которому компания выплатит штраф в размере от $150 млн до $200 млн из-за предполагаемого нарушения закона о защите личных сведений детей в интернете. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, за данное решение проголосовали три члена комиссии из пяти, после чего материалы были направлены в минюст Соединенных Штатов.

Согласно изданию, также будет изменена политика видеохостинга в отношении детского контента.

Уточняется, что по соглашению будет отключена таргетированная реклама, которая ориентирована на детей.

В 2018 году 20 правозащитных американских групп потребовали оштрафовать видеохостинг за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

Ранее обвиненный в распространении педофилии YouTube обещает принять меры.