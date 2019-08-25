Трамп обсудил с Джонсоном Huawei в кулуарах G7

Американский президент Дональд Трамп поговорил с британским премьером Борисом Джонсоном о китайской компании Huawei кулуарах G7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отмечается, Трамп и Джонсон поговорили также про глобальную безопасность и угрозу с иранской стороны в водах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о нежелании больше вести дела с Huawei.

«Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу», — подчеркнул Трамп.

Как он утверждает, эта китайская компания является угрозой для национальной безопасности США.