Студентов российских вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов заявил, что в скором будущем студентов российских вузов будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой интеллект будет окончательно разработан к 2021 году.

Он отметил, что в задачи искусственного интеллекта будут входить оценка успеваемости студентов, их активность на лекциях, а также участие в общественной жизни и поведение.

На основе этих данных, добавил директор, сервис предложит руководству вузов определить дальнейшую стратегию в отношении студента — похвалить его, предупредить о ненадлежащем поведении, посоветовать пройти курсы или отчислить.

Директор подчеркнул, что такой интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.

При этом, заключил он, окончательное принятие решения останется за деканатом.