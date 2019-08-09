WSJ: Facebook предложила СМИ $3 млн в год за размещение новостей в соцсети

Источники проинформировали о том, что Facebook предложила выплачивать ведущим американским СМИ по $3 млн за размещение их контента в новой вкладке в соцсети. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, такое предложение было сделано в том числе ABC, The Washington Post, The Walt Disney Company, Bloomberg, Dow Jones. Каждая лицензия будет рассчитана на три года. Такой раздел с новостями изданий может появиться осенью этого года.

Уточняется, что издания будут свободны в выборе размещаемого контента. Возможно будет размещать целиком статью или только заголовок, при открытии которого будет осуществляться переход на сайт издания.

Ранее сообщалось, что Федеральная комиссия по торговле США оштрафует Facebook Inc. на рекордную сумму размером в $ 5 мил долларов.