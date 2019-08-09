Названа причина сбоя телевещания в некоторых районах Москвы

В «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) объяснили сбой телевещания, с которым столкнулисись некоторые москвичи. Об этом сообщает «Интерфакс».

В организации заявили, что сигнал отключался на время проведения технических работ. Пользователям посоветовали переподключиться, чтобы перезапустить сигнал. В случае доступности только десяти телеканалов рекомендуется подождать и снова подключиться.

«Возможный технический сбой находится за пределами телецентра», --заявил пресс-секретарь телецентра «Останкино» Денис Назаров.

Ранее телеканалы прервали вещание на несколько минут, чтобы оповестить население о штормовом предупреждении в Москве.