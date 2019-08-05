Советник Зеленского заявил о негативном влиянии российских соцсетей на украинцев

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров заявил, что не рекомендует снимать блокировку с российских соцсетей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, контент, который размещается во «Вконтакте» и «Одноклассниках» негативно влияет на украинцев. Он отметил, что снятие запрета с социальных сетей нецелесообразно.

Уточняется, что в 2017 власти Украины запретили доступ к «Одноклассникам», «Вконтакте», «Яндексу» и Mail.ru.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект проследит за депутатами Рады.