Посольство РФ запросит ответ у МИД Британии о дивизии по борьбе с киберугрозами

Посольство России в Лондоне собирается в ближайшее время подать запрос в МИД Великобритании о планах, связанных с созданием в британской армии дивизии по борьбе с киберугрозами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

Российское ведомство уточняет, что запросит информацию о том, насколько опубликованные в британских СМИ материалы о появлении указанной дивизии достоверны.

При этом Посольство России ожидает официальной реакции от британских коллег.

В российском диппредставительстве считают, что если информация о создании подразделения окажется правдивой, то данную тему нужно серьезно обсуждать и выносить на широкое обозрение, так как она тесно связана с вопросами международной безопасности.

Ранее в России рассказали о главном источнике киберугроз.