Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что ответ будет дан, в частности, на решение Ofcom по RT.

Новые поправки будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.

До этого в СМИ появилась информация что британский регулятор Ofcom оштрафовал международный канал Russia Today на £200 тыс. (15,7 млн руб.), не дожидаясь решения суда и подтверждения выявленных семи случаев, когда СМИ было пристрастным.