В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб). Об этом сообщает RT.

Согласно имеющейся информации, медиарегулятор посчитал, что с 17 марта по 26 апреля прошлого года телеканал в семи случаях не был беспристрастным. Речь шла о темах, связанных с отправлением Скрипалей в Солсбери и военным конфликтом на сирийской территории.

«Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии», — заявили на телеканале.

Ранее Ofcom начал расследование в отношении «НТВ Мир» и РЕН ТВ.