Российское приложение FaceApp обогатило своих создателей на миллионы

Умеющее «старить» фотографии людей приложение FaceApp, которое было создано российским разработчиком Ярославом Гончаровым, принес его создателям за 10 дней более $1 млн. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечается, большую часть денег — $746 тыс. — принесли владельцы мобильных устройств Apple.

Согласно изданию, пока СМИ обсуждали возможную угрозу, которую приложение представляет для персональных данных, приложение зарабатывало.

Уточняется, что за полторы недели пользователи скачали приложение 6,5 млн раз.

Причем данное приложение заняло первые строчки в топах App Store и Google Play в России, США и ряде других стран.

Ранее сообщалось, что Германия и США посчитали приложение FaceApp угрозой.