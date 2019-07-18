Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов. Об этом сообщает «Агентство Москва».

Отмечается, что новые поправки должны внести ясность в такое понятие, как «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Уточняется, что прояснение данного понятия поможет предупредить преступления с незаконными производством, приобретением и сбытом таких средств.

Согласно новым установкам к «шпионским средствам» не будут относиться бытовые приборы, находящиеся в свободном доступе гаджеты, которые обладают функциями аудио и видео записи, а также фиксирования геолокации.

Под закон попадут устройства, которым эти функции были приданы намеренно без ведома их обладателей.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешили использовать «шпионские» гаджеты в личных целях.