Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что в настоящее время срок перехода запланирован на 2023 год. Это на два года раньше, чем задумывалось изначально.

«Мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта электронных паспортов.

По его словам, первый вариант дизайна — пластик с чипом, а второй — пластик без чипа.