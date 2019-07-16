Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России

В России на весь день остановилась работа системы, регистрирующей акты гражданского состояния.. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что сильнее всего от технического сбоя пострадали те, чьи родственники умерли далеко от дома, поскольку похоронить человека можно только при наличии гербового свидетельства.

Кроме того, свидетельства о заключении брака выдаются только в порядке живой очереди в ЗАГСах.

Также меньше всего не повезло тем, кому нужно оформить свидетельство о рождении ребенка.

Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.