Автоштрафы разрешат оспаривать онлайн

Законопроект, который позволить оспаривать постановления по делам об административных правонарушениях, может вступить в силу в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Документ уже разработан, он проходит процедуру межведомственного согласования.

Отмечается, что кабмин не поддерживал предложенную вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым идею об электронном оспаривании автоштрафов.

В тексте законопроекта также говорится о внедрении и использовании Единого портала госуслуг, а также системы межведомственного электронного взаимодействия.