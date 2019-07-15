Игра с Порошенко в главной роли появилась в Сети

Команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко начала распространять в Сети игру «Отлупцуй реваншистов» в главной роли с самим экс-главой государства.

В игре по пути бегает фигура с лицом Порошенко и бьет конкурентов на выборах в Раду и политических противников. Среди них — олигарх Игорь Коломойский или Юрий Бойко, являющийся лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Для удара бывший президент страны использует силуэт Украины, вырезанный из карты. Причем держит он его за Крым, который стал частью России в 2014 году.

Если Порошенко удастся победить всех противников, то он достигнет финиша в виде флагов НАТО и ЕС.

Многие пользователи соцсетей ужаснулись этой игрой, отметив, что она показывает тайные фантазии Порошенко.

Ранее СМИ выяснили, что у Порошенко пять паспортов.