Умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram
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Звезда YouTube и инстаграма Эмили Хартридж в возрасте 35 лет ушла из жизни в первой смертельной аварии на электрическом скутере в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.
Как сообщается, скутер блогера врезался в грузовик. Инцидент произошел неподалеку от дома звезды интернета в Баттерси, в южном Лондоне.
Отмечается, что до своей смерти Хартридж успела приобрести огромную аудиторию. К примеру, на ее канал в YouTube подписано свыше 340 000 человек.