Умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram

Звезда YouTube и инстаграма Эмили Хартридж в возрасте 35 лет ушла из жизни в первой смертельной аварии на электрическом скутере в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщается, скутер блогера врезался в грузовик. Инцидент произошел неподалеку от дома звезды интернета в Баттерси, в южном Лондоне.

Отмечается, что до своей смерти Хартридж успела приобрести огромную аудиторию. К примеру, на ее канал в YouTube подписано свыше 340 000 человек.

Ранее в Нью-Йорке нашли тело звезды YouTube Дезмонда Амофа.