Билл Гейтс раскрыл заклинания Стива Джобса

Создатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, в чем, по его мнению, кроется секрет успеха корпорации Apple, передает ФАН.

Он отметил, что успех во многом принесли «заклинания» покойного основателя Стива Джобса.

Гейтс пояснил, что Джобс обладал даром сделать любую «умирающую» компанию самой дорогой в мире. По его словам, он читал заклинания, которые очаровывали людей.

Гейтс заявил, что не встречал в жизни людей, которые были настолько талантливы и мотивированы, как Джобс.