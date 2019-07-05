Роскомнадзор сделал ход против Google

Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении Google. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве.

Компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов.

Проверка выявила, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в следствии чего более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Google новым делом.