Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.

Он выяснил, что скачивание вложение в формате HTML может позволить хакерам украсть файлы, хранящиеся на компьютере жертвы.

Виной всему проблема в браузере Firefox, которая сохраняется даже в последней версии.

Таули говорит, что Firefox — единственный браузер, который не устранил уязвимость в течение 17 лет.

Ранее опасную программу-вымогатель нашли в Windows.