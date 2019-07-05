Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
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Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Он выяснил, что скачивание вложение в формате HTML может позволить хакерам украсть файлы, хранящиеся на компьютере жертвы.
Виной всему проблема в браузере Firefox, которая сохраняется даже в последней версии.
Таули говорит, что Firefox — единственный браузер, который не устранил уязвимость в течение 17 лет.