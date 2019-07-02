Facebook оштрафовали на €2 млн

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Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ведомства обвинило компанию в нарушении правила публикации отчетности о работе с противозаконным контентом.

Как отмечается, в управлении заявили, что отчет Facebook искажает картину масштабов противозаконного контента в соцсети.

Ранее СМИ сообщили, что основатель Facebook Марк Цукерберг виноват в проблемах с защитой соцсети.