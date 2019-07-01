Главред WikiLeaks рассказал о хрупком состоянии Ассанжа

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Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал о состоянии здоровья основателя сервиса Джулиана Ассанжа, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время состояние здоровья Ассанжа стабилизировалось.

«Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад», — отметил Храфнссон.

Он добавил, что Ассанж все еще страдает, а его психологическое состояние остается хрупким. Храфнссон заметил, что сервис продолжит публиковать информацию до слушаний по делу своего основателя в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Ассанжа навестили в тюрьме психиатр и врач-терапевт.