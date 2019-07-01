Главред WikiLeaks рассказал о хрупком состоянии Ассанжа
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал о состоянии здоровья основателя сервиса Джулиана Ассанжа, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время состояние здоровья Ассанжа стабилизировалось.
«Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад», — отметил Храфнссон.
Он добавил, что Ассанж все еще страдает, а его психологическое состояние остается хрупким. Храфнссон заметил, что сервис продолжит публиковать информацию до слушаний по делу своего основателя в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Ассанжа навестили в тюрьме психиатр и врач-терапевт.