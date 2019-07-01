Против «Яндекса» восстали пять крупных сайтов

Пять российских сайтов высказали претензии к поисковику «Яндекс» за то, что, по их мнению, поисковик ограничивает доступ к их сервисам, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Сайт объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru считают, что «Яндекс» при выдаче результатов запросов отдает приоритет связанным с ним сервисам.

Таким образом поисковик нарушает закон о конкуренции, считаю в компаниях. Свои претензии они сформулировали в письме.

Ранее сообщалось, что в «Яндексе» произошел сбой.