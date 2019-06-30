Белый дом прояснил ситуацию с амнистией Huawei

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что временная отмена санкций против китайской компании Huawei не является полной амнистией. Об этом сообщает Fox News.

Его попросили прокомментировать желание ряда республиканцев возобновить китайские санкции.

Кудлоу оценил озабоченность политиков нацбезопасностью, а также отметил, что президент США Дональд Трамп разделяет их позицию.

«Некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах», — заявил Кудлоу.

По его мнению, эти случаи не вредят безопасности США.

«Но это не полная амнистия», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20. По их итогам был отменен ряд санкций.