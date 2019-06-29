Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Business Insider.

Выступая на пресс-конференции саммита G20 в Японии, Трамп сказал, что разрешил американским компаниям иметь дело с Huawei, хотя «это было нелегко».

«Мы разрешаем им торговать», — подчеркнул Трамп.

Трамп рассказал, что до этого из-за ограничений торговать с Huawei могли лишь некоторые компании из США. Но многие организации не могли получить разрешение на торговлю и были «очень расстроены».

Ранее Трамп говорил, что обсудит Huawei с Си Цзиньпином.