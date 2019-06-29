Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Business Insider.
Выступая на пресс-конференции саммита G20 в Японии, Трамп сказал, что разрешил американским компаниям иметь дело с Huawei, хотя «это было нелегко».
«Мы разрешаем им торговать», — подчеркнул Трамп.
Трамп рассказал, что до этого из-за ограничений торговать с Huawei могли лишь некоторые компании из США. Но многие организации не могли получить разрешение на торговлю и были «очень расстроены».