Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым

Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, пользователи не смогли приобрести билеты в Симферополь 28 июня.

По данным источника, билеты могли исчезнуть в сервисе из-за технических неполадок. Однако другой источник подчеркнул, что авиабилеты в Крым не отображаются из-за санкций.

Ранее СМИ сообщили об уходе из Крыма последней западной сети отелей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.