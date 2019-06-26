Роскомнадзор пригрозил Google делом

close
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Глава Роскомнадзора Александр Жаров
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, именно неисполнение российского законодательства может стать причиной административного наказания.

Он добавил, что к концу июля будут проведены все формальные процедуры относительно данного дела.

Он также уточнил, что в понятие процедур входит составление протокола, а также приглашение Google на саму процедуру.

Ранее Жаров назвал ситуацию с Facebook печальной.