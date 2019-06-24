Россиян атакует замаскированный под письма вирус

Международная компания Group-IB проинформировала о появлении вируса-шифровальщика, способного увеличивать трафик на веб-сайты и производить криптовалюту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экспертов, письма с вирусом рассылаются с почтовых ящиков крупных компаний и СМИ.

«В рассылке задействована довольно масштабная инфраструктура, включающая, помимо серверов, зараженные IoT-устройства, например, роутеры», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что количество подобных вредоносных писем во втором квартале текущего года превысило 6 тыс.

Ранее сообщалось, что в смартфонах, работающих на операционной системе Android был обнаружен вирус, установленный хакерами до продажи телефона.