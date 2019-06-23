Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов. Соответствующая петиция выложена на сайте главы государства.

Как отмечается, в 2017 году украинское правительство запретило доступ к таким российским соцсетям, как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.

«Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — говорится в тексте петиции.

Уточняется, что к настоящему моменту за петицию проголосовало 426 человек. Президент рассмотрит ее, если она наберет 25 тысяч голосов за три месяца.

Ранее Зеленский вступился за «ВКонтакте» и «Одноклассников», заблокированных на Украине.