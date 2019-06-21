Китай отреагировал на «кибератаки» США против РФ
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на энергосистемы в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Пекин обеспокоен в связи с возможными атаками США против РФ.
Он также добавил, что подобные обеспокоенности понятны из-за инцидента программой электронного шпионажа США PRISM.
Лу Кан подчеркнул, что в статье NYT говорится об атаках США на инфраструктуру России.
Ранее сообщалось, что госсекретаря США Майка Помпео спросили о кибератаках на российскую энергосистему.