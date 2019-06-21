Apple убьет несколько айфонов

Аналитик Мин-Чи Куо предсказал, что в 2020 году компания «убьет» свой премиальные 5,8-дюймовые модели iPhone, передает Forbes.

Речь идет об iPhone X, XS и, предположительно, еще не вышедшем iPhone 11. На замену им придет наследник iPhone SE, но с флагманскими спецификациями.

Изменение размера экрана до 5,44 дюймов позволит пользоваться смартфоном одной рукой.

Сообщается, что айфоны с экранами в 5,8 дюймов и 6,1 дюймов всегда продаются хуже.

Ранее акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.